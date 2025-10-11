الأونروا تطالب بتوسيع ممرات إدخال المساعدات الى قطاع غزة

فلسطين اليوم- غزة

أكد المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، عدنان أبو حسنة على ضرورة فتح ممرات إضافية لتسهيل دخول شاحنات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، في ظل الأوضاع الكارثية التي يعيشها السكان بعد شهور من الحرب والدمار.

وشدد المستشار على أن الأونروا تُعد الجسم الأممي الوحيد الذي ما زال يعمل بشكل متماسك داخل القطاع، رغم حجم التحديات الأمنية واللوجستية، مطالبًا بتمكين الوكالة من القيام بدورها الإنساني بشكل كامل دون عوائق.

وأشار إلى أن الأوضاع الإنسانية تتطلب تدخلاً دولياً عاجلاً، ودعمًا مباشرًا للأونروا كي تتمكن من تلبية الاحتياجات المتزايدة للنازحين والمواطنين المتضررين، مؤكدًا أنه "لا مناص من الاستعانة بالأونروا لتأدية دورها الحقيقي في غزة".