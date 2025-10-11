مؤتمر دولي في القاهرة لإعادة إعمار غزة والسيسي يشدد على تنفيذ الاتفاق

فلسطين اليوم- وكالات

أعلنت الرئاسة المصرية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ناقش مع نظيره القبرصي، خلال لقائهما اليوم، السبت آخر مستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط، وعلى رأسها اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة.

وأكد السيسي، بحسب بيان رسمي، على ضرورة التنفيذ الكامل لبنود الاتفاق، بما يشمل وقف إطلاق النار، إطلاق سراح الرهائن، وتأمين دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع دون عوائق، تمهيدًا لبدء عملية إعادة الإعمار.

كما أعلن السيسي أن مصر ستستضيف مؤتمرًا دوليًا للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في قطاع غزة، بمشاركة واسعة من الدول والجهات المانحة، في خطوة تؤكد الدور المصري المركزي في دعم استقرار المنطقة واحتياجات الشعب الفلسطيني.