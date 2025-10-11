القناة 12 العبرية: نقل الأسرى الى "عوفر وكتسيعوت" تمهيدًا للإفراج عنهم

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

أفادت القناة 12 العبرية أن مصلحة السجون نقلت الأسرى الأمنيين المشمولين في صفقة التبادل المرتقبة إلى سجنَي "عوفر" و"كتسيعوت"، استعدادًا لإطلاق سراحهم خلال الأيام القليلة المقبلة.

وبحسب القناة، فإن الإفراج عن الأسرى سيتم من سجن عوفر باتجاه الضفة الغربية، في حين سيُفرج عن الأسرى المنقولين إلى سجن كتسيعوت باتجاه قطاع غزة أو مصر، ضمن الترتيبات الأمنية واللوجستية الجارية لتطبيق الصفقة.

يأتي هذا التطور في إطار الخطوات التنفيذية للاتفاق الذي تم التوصل إليه بين إلاحتلال والفصائل الفلسطينية بوساطة دولية، والذي يشمل تبادل أسرى ووقف إطلاق النار.