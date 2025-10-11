قناة "كان": الصليب الأحمر سيلتقي بالأسرى الفلسطينيين قبل الإفراج عنهم

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

أفادت قناة "كان" العبرية، اليوم السبت، أن ممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر سيعقدون خلال الساعات المقبلة لقاءات مع الأسرى الفلسطينيين الذين تقرر الإفراج عنهم ضمن صفقة التبادل الجارية بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.

ويهدف اللقاء إلى التأكد من جاهزية الأسرى للانتقال، والتثبت من رغبتهم بالمشاركة في عملية الإفراج، إضافة إلى إجراء فحوصات طبية أولية، واستكمال الإجراءات القانونية والإدارية الخاصة بالصفقة.

يُشار إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار الترتيبات الإنسانية التي تسبق عمليات الإفراج الجماعي، والتي من المتوقع أن تبدأ خلال ساعات، وفقًا لما نقلته القناة عن مصادر مطلعة.