المبعوث الأمريكي ويتكوف يتفقد انسحاب قوات الاحتلال من غزة

فلسطين اليوم- غزة

زار المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، برفقة قائد القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، الأدميرال برادلي كوبر، إحدى القواعد العسكرية "الإسرائيلية" داخل قطاع غزة، اليوم، بهدف التحقق من تنفيذ بنود الاتفاق المتعلق بانسحاب قوات الاحتلال من القطاع.

وذكرت قناة "فوكس نيوز" أنها حصلت على صورة حصرية للزيارة التي جرت وسط إجراءات أمنية مشددة، في وقت أكدت فيه مصادر دبلوماسية أن الزيارة تأتي ضمن جهود أمريكية لمراقبة الالتزام "الإسرائيلي" بتطبيق التفاهمات الخاصة باتفاق وقف إطلاق النار وصفقة تبادل الأسرى.

وبحسب مصادر إسرائيلية، فقد غادر ويتكوف وكوبر قطاع غزة بعد انتهاء الجولة، وعادا إلى "إسرائيل" لمتابعة ملف المفاوضات الجارية، وسط ترقب لبدء تنفيذ باقي بنود الاتفاق خلال الأيام المقبلة.