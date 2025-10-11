أحد أبطال "نفق الحرية" الأسير أيهم كممجي يبلغ عائلته أنه ضمن المفرج عنهم في صفقة التبادل

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

أبلغ الأسير الفلسطيني أيهم كممجي، أحد أبطال عملية "نفق الحرية" من سجن جلبوع، عائلته في اتصال هاتفي اليوم، بأنه من بين الأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم ضمن صفقة التبادل الجارية بين المقاومة والاحتلال الإسرائيلي، وأنه سيكون مبعداً إلى قطاع غزة.

ويُعتبر كممجي أحد أبرز رموز المقاومة داخل السجون، وقد شارك في عملية الهروب الشهيرة من سجن "جلبوع" عام 2021، والتي أثارت صدمة في أوساط الاحتلال، وشكلت علامة فارقة في نضال الأسرى الفلسطينيين.

ويأتي الإفراج عنه في إطار اتفاق وقف إطلاق النار الشامل، الذي يتضمن تبادلًا للأسرى، وعودة الحياة تدريجياً إلى قطاع غزة بعد عدوان استمر لما يزيد عن عامين.