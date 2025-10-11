الصحة بغزة: حصيلة العدوان تتجاوز 67 ألف شهيد

فلسطين اليوم- غزة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم السبت، عن استشهاد 151 مواطنًا، بينهم 116 تم انتشالهم من تحت الأنقاض، وإصابة 72 آخرين خلال الـ24 ساعة الماضية، جراء استمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي في القطاع.

وأكدت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي، أن طواقم الإسعاف والدفاع المدني لا تزال عاجزة عن الوصول إلى العديد من الضحايا العالقين تحت الركام وفي الطرقات، بفعل الدمار الهائل الناتج عن القصف الإسرائيلي.

وبحسب الإحصائية، ارتفعت حصيلة الشهداء منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر 2023 إلى 67,682 شهيدًا و170,033 إصابة.

وأضافت الوزارة أنه تم إدراج 320 شهيدًا جديدًا إلى الإحصائية التراكمية، بعد اكتمال بياناتهم واعتمادها من اللجنة القضائية المختصة بملف التبليغات والمفقودين، وذلك عن الفترة الممتدة من 3 إلى 10 أكتوبر 2025.

وفي سياق الوضع الإنساني، سجّلت الوزارة 463 حالة وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، من بينهم 157 طفلًا، منذ بدء العدوان، فيما بلغت حصيلة وفيات المجاعة بعد إعلان مرحلة المجاعة رسميًا من (IPC) 185 وفاة، بينهم 42 طفلًا.