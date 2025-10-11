قادة عرب وأوروبيون يشاركون في حفل توقيع اتفاق إنهاء الحرب في مصر بحضور ترامب

فلسطين اليوم- وكالات

من المقرر أن تستضيف العاصمة المصرية القاهرة، يوم الإثنين المقبل، حفل توقيع اتفاق إنهاء الحرب على قطاع غزة، بمشاركة واسعة من قادة الدول العربية والأوروبية، وبحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفق ما أفادت به قناة "كان" العبرية.

ويأتي هذا الحدث تتويجًا لمسار تفاوضي طويل قادته واشنطن، برعاية مصرية وقطرية، بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي، بهدف التوصل إلى اتفاق شامل يتضمن وقف إطلاق النار، وتبادل الأسرى، وفتح المعابر، وتدفق المساعدات الإنسانية، تمهيدًا لإطلاق مرحلة إعادة إعمار القطاع.

ومن المتوقع أن يشكل الحفل محطة سياسية مهمة في المشهد الإقليمي، وسط ترقب دولي واسع لمخرجات الاتفاق، وآليات تنفيذه، ودور الأطراف الدولية في ضمان الالتزام ببنوده.