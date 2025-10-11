سرايا القدس: تفجير 6 عبوات شديدة الانفجار بآليات الاحتلال شمال الوسطى

فلسطين اليوم- غزة

أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم السبت، أن مجاهديها فجّروا ست عبوات شديدة الانفجار مزروعة مسبقاً بآليات الاحتلال الإسرائيلي خلال التوغل الأخير في منطقة الزهراء شمال محافظة الوسطى بقطاع غزة.

وأكدت السرايا، في بيان مقتضب، أن المجاهدين رصدوا بقايا عدد من الآليات المدمرة التي خلفتها التفجيرات في المكان المستهدف.

ويأتي هذا الإعلان في ظل استمرار فصائل المقاومة الفلسطينية بإحصاء نتائج عملياتها الميدانية، بعد بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وبدء انسحاب قوات الاحتلال من عدة مناطق في القطاع.