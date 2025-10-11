9500 مفقود في قطاع غزة!

فلسطين اليوم

أكد المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل، اليوم السبت 11 أكتوبر 2025، أن 9500 مواطن لا يزالون في عداد المفقودين في قطاع غزة، بعد 735 يوماً من حرب الإبادة، وبعد وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في مرحلته الأولى، مساء أمس الأول، وذلك عقب مصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي عليه.

ومنذ السابع من تشرين الأول اكتوبر 2023، نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، أدت إلى استشهاد أكثر من 67 ألف مواطن، وإصابة نحو 170 ألفا آخرين، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 460 مواطنا بينهم 154 طفلا.