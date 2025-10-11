سلطة النقد: العمل جارٍ لإعادة تقديم الخدمات المصرفية في قطاع غزة

فلسطين اليوم

أكدت سلطة النقد الفلسطينية، اليوم السبت 11 أكتوبر 2025، أنها تواصل العمل بكل جد وإصرار لاتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لإعادة تقديم الخدمات المصرفية في قطاع غزة بأقرب وقت.

وشددت سلطة النقد، في بيان صدر عنها، على التزامها الكامل بالوقوف إلى جانب أهلنا في قطاع غزة في هذه المرحلة الدقيقة، والتعاون مع مختلف مؤسسات الإغاثة والشركاء المحليين والدوليين، لتسهيل تدفق المساعدات عبر توفير الخدمات المالية والمصرفية اللازمة.