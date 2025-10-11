هل ستفرج "إسرائيل" عن الأسرى الذين شاركوا في السابع من أكتوبر؟

فلسطين اليوم

كشف موقع عبري، اليوم السبت 11 أكتوبر 2025، عن تفاصيل الكشف النهائي للأسرى الفلسطينيين الذين سيفرج عنهم الاحتلال الإسرائيلي ضمن صفقة التبادل ووقف الحرب على غزة.

ونقل موقع "واللاه" العبري، عن مسؤولين إسرائيليين قولهم، أن القائمة النهائية للأسرى الفلسطينيين الذين سيُفرج عنهم ضمن صفقة التبادل مقابل 48 محتجزاً إسرائيلياً (أحياء وأموات)، تشمل 195 أسيراً محكوماً بالسجن المؤبد، من بينهم 60 فقط من نشطاء حركة حماس.

وبيّن الموقع العبري، أن من بين 1,700 معتقل من قطاع غزة سيتم الإفراج عنهم، لن يُطلق سراح أي من المشاركين في عملية السابع من أكتوبر.

وأضاف أن القوائم لا تتضمن أسماء 25 من كبار قيادات حركة حماس، بمن فيهم جثمانا يحيى ومحمد السنوار، كما لا تشمل أي أسرى من أراضي عام 1948.

ووفقاً للموقع، فإن نسبة الإفراج عن الأسرى في هذه الصفقة تُعد الأدنى مقارنة بالصفقات السابقة التي جرت بين الجانبين خلال السنوات الماضية.

ومن جانبها، قالت هيئة البث العبرية، إن إدارة السجون بدأت نقل الأسرى الأمنيين المقرر الإفراج عنهم إلى سجون مخصصة تمهيدا لإطلاق سراحهم.

وفي 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلن ترامب خطة تتألف من 20 بندا، بينها: الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين في غزة، ووقف إطلاق النار، ونزع سلاح حركة حماس.

وتقدر "تل أبيب" وجود 48 "أسيرا إسرائيليا" بغزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع بسجونها أكثر من 11 ألفا و100 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، قتل العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

وبدعم أمريكي، ترتكب "إسرائيل" منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 67 ألفا و211 شهيداً، و169 ألفا و961 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 460 فلسطينيا بينهم 154 طفلا.