بالفيديو البرتغال تستقبل إيرلندا من أجل خطوة جديدة نحو المونديال.. الموعد والقنوات الناقلة

فلسطين اليوم

يستعد منتخب البرتغال لخوض مواجهة جديدة ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم حيث سيلتقي مساء السبت مع منتخب أيرلندا على ملعب جوزيه ألفالادي في لشبونة.

ويسعى المنتخب البرتغالي لمواصلة نتائجه القوية وتحقيق الفوز الثالث على التوالي من أجل تعزيز صدارته للمجموعة السادسة بينما يأمل المنتخب الأيرلندي في تحسين نتائجه وتحقيق أول فوز له في التصفيات بعد بداية متعثرة.

ويدخل منتخب البرتغال اللقاء وهو في صدارة المجموعة السادسة برصيد 6 نقاط بعد تحقيق العلامة الكاملة في أول جولتين في حين يحتل منتخب أيرلندا المركز الرابع بنقطة واحدة فقط ما يجعل المباراة فرصة مصيرية للضيوف من أجل الحفاظ على آمالهم في المنافسة.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 9:45 مساء بتوقيت القاهرة والسعودية وتذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS 5.