إسبانيا: سنشارك في مهمة إعادة إعمار غزة بدءاً من المدارس والمستشفيات

فلسطين اليوم

قال وزير الخارجية الإيطالية أنطونيو تاجاني، اليوم السبت 11 أكتوبر 2025، إنه بحث مع نظيريه الأمريكي مايك روبيو وقف إطلاق النار في غزة، مؤكداً أنهما سيعملان معاً لتنفيذ خطة الرئيس دونالد ترامب لإحلال "السلام".

وقال تاجاني: "نحن ملتزمون بالمساعدة لتهيئة الظروف المناسبة للاستقرار في غزة".

وأبدى استعداد بلاده للمشاركة في مهمة السلام والأمن وإعادة إعمار غزة بدءاً من المدارس والمستشفيات.

وظهر الجمعة، دخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة "حماس" و"إسرائيل" حيز التنفيذ عند الساعة 12:00 ظهرًا، بعد أن أقرت حكومة الاحتلال الاتفاق.

وفي 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلن ترامب خطة تتألف من 20 بندا، بينها: الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين في غزة، ووقف إطلاق النار، ونزع سلاح حركة حماس.

وتقدر "تل أبيب" وجود 48 "أسيرا إسرائيليا" بغزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع بسجونها أكثر من 11 ألفا و100 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، قتل العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

وبدعم أمريكي، ترتكب "إسرائيل" منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 67 ألفا و211 شهيداً، و169 ألفا و961 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 460 فلسطينيا بينهم 154 طفلا.