البطّة يكشف عن حجم الدمار في خانيونس
أكد رئيس بلدية خانيونس جنوب قطاع غزة د. علاء البطة، اليوم السبت 11 أكتوبر 2025، أن 85% من محافظة المحافظة مدمر، ووجود 400 ألف طن ركام يجب إزالتها من شوارع المدينة.
وأفاد البطة في تصريح صحفي، بأن 300 كيلومتر من شبكات المياه في المدينة مدمر، و75% من شبكة الصرف الصحي في المدينة مدمر.
وقال: "علينا التعامل مع أكثر من 350 ألف طن من النفايات في المدينة ولدينا 9 فرق تعمل على فتح الطرق ونحتاج إلى وقود الديزل لإنجاز المهمة".