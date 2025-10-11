البطّة يكشف عن حجم الدمار في خانيونس

الساعة 11:55 ص|11 أكتوبر 2025
الدمار الذي خلفه جيش الاحتلال في خانيونس
الدمار الذي خلفه جيش الاحتلال في خانيونس

فلسطين اليوم

أكد رئيس بلدية خانيونس جنوب قطاع غزة د. علاء البطة، اليوم السبت 11 أكتوبر 2025، أن 85% من محافظة المحافظة مدمر، ووجود 400 ألف طن ركام يجب إزالتها من شوارع المدينة.

وأفاد البطة في تصريح صحفي، بأن 300 كيلومتر من شبكات المياه في المدينة مدمر، و75% من شبكة الصرف الصحي في المدينة مدمر.

وقال: "علينا التعامل مع أكثر من 350 ألف طن من النفايات في المدينة ولدينا 9 فرق تعمل على فتح الطرق ونحتاج إلى وقود الديزل لإنجاز المهمة".

كلمات دلالية

خانيونس بلدية خانيونس الحرب على غزة