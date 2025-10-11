ترامب: بدء عملية اخراج جثامين المحتجزين الإسرائيليين في غزة من تحت الأرض

فلسطين اليوم

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن عملية إخراج جثامين المحتجزين الإسرائيليين القتلى من تحت الأرض في غزة بدأت، واصفاً المهمة بأنها "صعبة جدًا".

واعتبر ترامب في حديث إلى الصحافيين في البيت الأبيض، أن "الصفقة التي تم توقيعها بشأن غزة عظيمة لـ (إسرائيل) وللعرب والمسلمين وللعالم أجمع"، مضيفا أنها تشمل إعادة الأسرى يوم الإثنين واستعادة نحو 28 جثة.

وأوضح أنه "سيزور (إسرائيل) لإلقاء كلمة في الكنيست، كما سيزور مصر"، مبيناً أن "الشرق الأوسط بأسره سينعم بالسلام، وليس غزة فحسب".

وتابع، أن "بلدانا غنية عدة ستشارك في إعادة إعمار القطاع"، معربا عن ثقته بأن وقف إطلاق النار الإسرائيلي الذي دخل حيز التنفيذ في قطاع غزة الجمعة سيصمد، لأن (إسرائيل) وحركة حماس تعبتا من القتال"، متابعاً: "سيصمد. أعتقد أنه سيصمد. جميعهم سئموا من القتال".

وفي وقت سابق، قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق، إن نتنياهو يعمل على "إنهاء قضية الأسرى بقتلهم جوعاً بعد أن عجز عن معرفة أماكنهم وقتلهم قصفا".

وحمل الرشق في بيان "نتنياهو وحكومته النازية وحدهم المسؤولية الكاملة عن ذلك، فهم من شنوا حرب التجويع والتعطيش ضد شعبنا، فامتدت آثارها لتصيب أسراهم أيضا".

وأشار الرشق إلى أن "المقاومين يعاملون أسراهم انطلاقًا من تعاليم دينهم وقيم إنسانيتهم، فيطعمونهم مما يأكلون، ويسقونهم مما يشربون، كما هو حال كل أبناء شعبنا".

وأضاف أن العالم شهد في عمليات التبادل السابقة، "كيف خرج أسرى الاحتلال من قبضة المقاومة بكامل صحتهم الجسدية والنفسية".

وتابع، "أمّا اليوم، فإنهم يعانون الجوع والهزال وفقدان الوزن، تمامًا كما يعانيه آسروهم، في مشهد واحد يجمعهم مع أهلنا المحاصرين في القطاع".

وأوضح القيادي بحماس، إلى أن "الحصار الجائر الذي فرضه نتنياهو على شعبنا، امتد ليطوّق أسراه أيضًا، فلم يسلموا من نير التجويع الوحشي".