مالية رام الله تُعلن موعد ونسبة صرف رواتب موظفي السلطة عن شهر 7

الساعة 11:21 ص|11 أكتوبر 2025
مالية رام الله تُعلن موعد ونسبة صرف رواتب موظفي السلطة عن شهر 7
مالية رام الله تُعلن موعد ونسبة صرف رواتب موظفي السلطة عن شهر 7

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة المالية الفلسطينية، اليوم السبت 11 أكتوبر 2025، عن موعد ونسبة صرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر يوليو 2025.

وأوضحت الوزارة في تصريح صحفي، أن صرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر تموز 7/2025، سيكون يوم غد الأحد، بنسبة 50% من الراتب.

وأكدت، أن بقية المستحقات القائمة حتى تاريخه هي ذمة لصالح الموظفين، وسيتم صرفها عندما تسمح الإمكانيات بذلك.

مالية رام الله تُعلن موعد ونسبة صرف رواتب موظفي السلطة عن شهر 7


 

 

كلمات دلالية

موعد راتب الموظفين وزارة المالية رام الله