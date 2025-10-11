مالية رام الله تُعلن موعد ونسبة صرف رواتب موظفي السلطة عن شهر 7

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة المالية الفلسطينية، اليوم السبت 11 أكتوبر 2025، عن موعد ونسبة صرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر يوليو 2025.

وأوضحت الوزارة في تصريح صحفي، أن صرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر تموز 7/2025، سيكون يوم غد الأحد، بنسبة 50% من الراتب.

وأكدت، أن بقية المستحقات القائمة حتى تاريخه هي ذمة لصالح الموظفين، وسيتم صرفها عندما تسمح الإمكانيات بذلك.



