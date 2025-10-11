أين ستتمركز قوة المهام الأمريكية لمراقبة وقف إطلاق النار في غزة؟

فلسطين اليوم

كشف محلل سياسي إسرائيلي، اليوم السبت 11 أكتوبر 2025، عن مكان تواجد قوة المهام العسكرية الأمريكية لمراقبة آلية وقف إطلاق النار في غزة.

ونقل باراك رافيد المحلل السياسي للقناة "12" العبرية، عن مسؤول "إسرائيلي" كبير قوله، إن قوة المهام العسكرية الأمريكية لمراقبة وقف إطلاق النار في غزة ستتمركز في قاعدة (حتسور) الجوية بالقرب من مدينة أسدود المحتلة".

وفجر الخميس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توصل إسرائيل و"حماس" إلى اتفاق على المرحلة الأولى من خطته لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى، وذلك بعد أربعة أيام من مفاوضات غير مباشرة بين الطرفين بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة تركيا ومصر وقطر، وبإشراف أمريكي.

وفي 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلن ترامب خطة تتألف من 20 بندا، بينها: الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين في غزة، ووقف إطلاق النار، ونزع سلاح حركة حماس.

وتقدر "تل أبيب" وجود 48 "أسيرا إسرائيليا" بغزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع بسجونها أكثر من 11 ألفا و100 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، قتل العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

وبدعم أمريكي، ترتكب "إسرائيل" منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 67 ألفا و211 شهيداً، و169 ألفا و961 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 460 فلسطينيا بينهم 154 طفلا.