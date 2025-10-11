شهيد سوري وإصابات بقصف إسرائيلي جنوب لبنان

فلسطين اليوم

استشهد، صباح اليوم السبت 11 أكتوبر 2025، مواطن سوري، وأصيب سبعة آخرين بجروح، في غارة إسرائيلية استهدفت منطقة المصيلح جنوب لبنان.

ونقلا عن الوكالة الوطنية للإعلام، أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية، استشهاد مواطن من الجنسية السورية، وإصابة سبعة أشخاص بجروح، أحدهم من الجنسية السورية، وستة لبنانيين، من بينهم سيدتان، إثر غارة إسرائيلية استهدفت منطقة المصيلح.