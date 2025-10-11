"مفاجأة مُدوية".. الأهلي السعودي يبدأ المفوضات لضم نجم ريال مدريد

فلسطين اليوم

يستعد النادي الأهلي السعودي لإبرام صفقة القرن عبر تقديم عرض قياسي جديد للتعاقد مع نجم منتخب البرازيل ونادي ريال مدريد الإسباني فينيسيوس جونيور في خطوة قد تهز سوق كرة القدم العالمي.

وتأتي تلك الخطوة في ظل تعثر مفاوضات تجديد عقد اللاعب مع النادي "الملكي" رغم أن فينيسيوس أكد علنا في أكثر من مناسبة رغبته في البقاء بقلعة "سانتياغو برنابيو" ما جعل الملف مفتوحا أمام مفاجآت غير متوقعة.

ووفقا لحساب "indykaila" على منصة "إكس" فإن أهلي جدة قد دخل في مفاوضات مباشرة مع ريال مدريد الإسباني من أجل التعاقد مع النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور في صفقة قد تكون الأضخم في تاريخ كرة القدم العالمية.

وأضاف الحساب: "وفقا للتقارير يستعد الأهلي السعودي لتقديم عرض ضخم تبلغ قيمته 300 مليون جنيه إسترليني لضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة في حال رفض فينيسيوس تجديد عقده مع النادي الملكي".

وأشار إلى أن إدارة ريال مدريد تواصل محاولاتها لإقناع اللاعب بتمديد عقده لكن طلباته المالية قد تحول دون ذلك وسط اهتمام كبير من الأندية السعودية التي تسعى لضم أبرز نجوم العالم إلى دوري روشن.

يذكر أن فينيسيوس جونيور انضم إلى ريال مدريد في صيف عام 2018 ويرتبط مع النادي بعقد يمتد حتى 30 يونيو 2027.