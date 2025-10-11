صحفي "إسرائيلي": لا نصر في غزة وحماس بقيت في الحكم

الساعة 09:50 ص|11 أكتوبر 2025
انتشار جنود لجيش الاحتلال في بلدة بيت حانون
انتشار جنود لجيش الاحتلال في بلدة بيت حانون

فلسطين اليوم

عقّب الصحفي "الإسرائيلي" آفي يسسخاروف، اليوم السبت 11 أكتوبر 2025، على انتشار عناصر الأمن الداخلي في قطاع غزة، قائلاً: "هكذا يبدو الأمر، لمن كان يتساءل: لا نصر، ولا نصر مطلق، حركة حماس بقيت في الحكم في غزة".

وقال: "إنها تسوية مؤلمة (ولكن ضرورية في الوقت الراهن) في ظل فشل هذه الحكومة في ترجمة الانتصار العسكري إلى تغيير سياسي في الواقع".

وأضاف: "ويمكن التقدير بحذر أنه قريباً ستُوجَّه أصابع الاتهام بهذا الفشل إلى المحكمة العليا، واليسار، وحراك كابلان، ووسائل الإعلام، ومنظومة الأمن".

 

 

كلمات دلالية

حماس غزة غزة تباد