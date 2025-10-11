صحفي "إسرائيلي": لا نصر في غزة وحماس بقيت في الحكم

فلسطين اليوم

عقّب الصحفي "الإسرائيلي" آفي يسسخاروف، اليوم السبت 11 أكتوبر 2025، على انتشار عناصر الأمن الداخلي في قطاع غزة، قائلاً: "هكذا يبدو الأمر، لمن كان يتساءل: لا نصر، ولا نصر مطلق، حركة حماس بقيت في الحكم في غزة".

وقال: "إنها تسوية مؤلمة (ولكن ضرورية في الوقت الراهن) في ظل فشل هذه الحكومة في ترجمة الانتصار العسكري إلى تغيير سياسي في الواقع".

وأضاف: "ويمكن التقدير بحذر أنه قريباً ستُوجَّه أصابع الاتهام بهذا الفشل إلى المحكمة العليا، واليسار، وحراك كابلان، ووسائل الإعلام، ومنظومة الأمن".