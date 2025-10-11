السرّاج: كل شوارع غزة تضررت وإعادة فتح المدينة عملية معقدة

الساعة 09:32 ص|11 أكتوبر 2025
أكد رئيس بلدية غزة يحيى السراج، اليوم السبت 11 أكتوبر 2025، أنه لا يوجد شارع في غزة إلا وتضرر وإعادة فتح المدينة عملية معقدة في غياب آليات متطورة.

وأفاد السراج في تصريح صحفي، بأن أكثر من 85% من إجمالي الآليات الثقيلة دمرها الاحتلال ما يعرقل عملياتهم في إعادة تأهيل الشوارع والبنى التحتية في مدينة غزة.

وقال: "قدمنا خطة من 3 مراحل لإعادة إعمار بلديات القطاع ناقشناها مع مؤسسات دولية".

