إصابة شاب بالرصاص واعتقال 6 آخرين بينهم سيدتان من الخليل

فلسطين اليوم

أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت 11 أكتوبر 2025، واعتقل ستة آخرين، بينهم سيدتان، من أنحاء متفرقة في محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت مصادر محلية وأمنية، أن شابا أصيب برصاص قوات الاحتلال الحي في الفخد، أثناء تواجده قرب منزله في قرية الطبقة ببلدة دورا جنوب غرب الخليل، حيث منعت الاسعاف من الوصول اليه، وتركته ينزف لمدة ساعة تقريبا، قبل ان ينقل من قبل طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني الى مستشفى دورا الحكومي لتلقي العلاج، حيث وصفت اصابته بالمتوسطة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال من دورا الشاب احمد محمد حمدان، عقب دهم وتفتيش منزل ذويه.

وأضافت المصادر ذاتها، ان قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بني نعيم شرقا، واعتقلت كلا من: مصطفى عصام مناصرة، وحازم عبد الله عيسى مناصرة، والسيدة الاء محمد غريب، عقب تفتيش منازلهم والعبث بمحتوياتها، والاستيلاء على مبلغ مالي من منزل المواطنة المذكورة.

واعتقلت تلك القوات الشاب انيس عبد الودود غيث من مدينة الخليل، والمواطنة اسراء خمايسة من بلدة تفوح غرب الخليل، عقب تفتيش منزليهما والعبث بمحتوياتهما.

كما نصبت عدة حواجز عسكرية عند مداخل الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، وأغلقت عددا من الطرق الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الاسمنتية والسواتر الترابية.