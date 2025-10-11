"الجزيرة" تنشر وثيقة مُفصلة لخطوات إنهاء حرب غزة

فلسطين اليوم

نشرت "قناة الجزيرة" الفضائية الليلة الماضية تفاصيل من وثيقة مفصلة، بحسب قولها، حصلت عليها بشأن الخطوات التنفيذية على الأرض لتطبيق خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب على غزة.

وفقًا للوثيقة التي نقلتها "الجزيرة"، يُطلب من حركة حماس تسليم جميع المحتجزين الإسرائيليين الأحياء في أي وقت من يوم الأحد حتى يوم الاثنين الساعة السادسة صباحًا، والجثث قدر الإمكان.

كما يتضح من الوثيقة أن ممثل حركة حماس في غرفة العمليات المشتركة لتطبيق الاتفاق هو عضو المكتب السياسي، سهيل الهندي.

وقيل إنه يُطلب من حماس البقاء على اتصال مع غرفة العمليات ومع الهندي لتحديد موعد تسليم المحتجزين الإسرائيليين بالتزامن مع إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين.

وقيل إنه يجب على حماس أن تكون على اتصال مع غرفة العمليات وخاصة مع ممثلها فيها لمعالجة أي مشكلة قد تنشأ في عملية التسليم.

بالإضافة إلى ذلك، قيل كما هو معروف بالفعل أنه يُطلب من حماس عدم إقامة احتفالات أو مراسم إعلامية عند تسليم المحتجزين الإسرائيليين.

كما يتضح من تقرير الجزيرة أن الوثيقة تنص على أن وفدًا مصريًا سيزور مع الصليب الأحمر سجني عوفر والنقب للتحقق من أسماء الأسرى الفلسطينيين الذين يتم إطلاق سراحهم.

في الوقت نفسه، ستنسق حماس مع الصليب الأحمر لتسليم المحتجزين الإسرائيليين، وعندما تكتمل الإجراءات والخطوات لدى الطرفين، ستبدأ المركبات في التحرك مع المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية.