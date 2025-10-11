ترامب يُحدد موعد إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين وزيارته لمصر

فلسطين اليوم

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت 11 أكتوبر 2025، أنه سيتم إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة يوم الاثنين المقبل، مرجحاً أن عدد الأموات منهم يقدر بـ 28.

ونقل موقع "أكسيوس" الأمريكي عن مسؤولين، قولهم: إن ترامب سيتوجه إلى مصر مساء الاثنين للقاء السيسي والمشاركة بحفل توقيع مع الضامنين الآخرين لاتفاق غزة: مصر وقطر وتركيا.

فيما نقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، عن إدارة السجون الإسرائيلية، أنها بدأت الليلة الماضية بنقل الأسرى المتوقع الإفراج عنهم في إطار الصفقة، من خمسة سجون مختلفة في أنحاء البلاد إلى المرافق التي سيُفرج عنهم منها، وذلك بعد صدور أوامر الإفراج الرسمية.

وفجر الخميس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توصل إسرائيل و"حماس" إلى اتفاق على المرحلة الأولى من خطته لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى، وذلك بعد أربعة أيام من مفاوضات غير مباشرة بين الطرفين بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة تركيا ومصر وقطر، وبإشراف أمريكي.

وفي 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلن ترامب خطة تتألف من 20 بندا، بينها: الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين في غزة، ووقف إطلاق النار، ونزع سلاح حركة حماس.

وتقدر "تل أبيب" وجود 48 "أسيرا إسرائيليا" بغزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع بسجونها أكثر من 11 ألفا و100 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، قتل العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

وبدعم أمريكي، ترتكب "إسرائيل" منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 67 ألفا و211 شهيداً، و169 ألفا و961 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 460 فلسطينيا بينهم 154 طفلا.