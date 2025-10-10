بوتين: مستعدون للمساهمة في حل الأزمة بغزة وندعم إقامة دولة فلسطينية

فلسطين اليوم- وكالات

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، إن لبلاده ما يمكن أن تقدمه للمساعدة في حل الوضع القائم في قطاع غزة، مؤكدًا دعم موسكو للمبادرات الدولية الهادفة إلى إنهاء الصراع، وعلى رأسها مبادرة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأخيرة.

وأضاف بوتين في تصريحات صحفية: "إذا نجح ترامب في تنفيذ خطته بشأن غزة، فستكون حدثًا تاريخيًا"، مشيرًا إلى أن روسيا تدعم أي جهود تفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة كجزء من حل عادل وشامل للصراع في الشرق الأوسط.

وأشار بوتين إلى أن مشاركة روسيا في عملية السلام "قد تكون مطلوبة في هذه المرحلة"، مؤكدًا أن بلاده تمتلك الأدوات السياسية والعلاقات الدبلوماسية التي تمكّنها من لعب دور فاعل.

واختتم بالقول: "روسيا لديها ما تقدمه لحل الوضع في غزة، وسنتصرف بما يخدم الاستقرار الإقليمي وحقوق الشعب الفلسطيني".