يديعوت: اتفاق إنساني يشمل فتح معبر رفح ودخول مساعدات واسعة النطاق لقطاع غزة

فلسطين اليوم- غزة

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الجمعة، عن تفاصيل البند الإنساني في الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين "إسرائيل" وحركة حماس، والذي يتضمن خطوات غير مسبوقة منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر 2023.

وبحسب الصحيفة، ينص الاتفاق على إعادة فتح معبر رفح البري بشكل كامل، لأول مرة منذ أكثر من عامين، بما يسمح بعودة السكان الفلسطينيين إلى داخل قطاع غزة، إضافة إلى السماح بخروج السكان عبر المعبر بالتنسيق مع الجانب المصري.

ويتضمن الاتفاق أيضًا إدخال 600 شاحنة مساعدات يوميًا لصالح الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية، والدول المانحة، والقطاع الخاص. وستحمل الشاحنات مساعدات غذائية وطبية، ومعدات تشغيلية، ووقودًا لمرافق حيوية كالمستشفيات، بالإضافة إلى غاز الطهي.

كما تم الاتفاق على إدخال معدات خاصة لإعادة ترميم وصيانة البنى التحتية الأساسية في القطاع، بما في ذلك شبكات المياه، والصرف الصحي، والمخابز، في محاولة لاستعادة الخدمات الأساسية للسكان.

وستُمنح الشاحنات حرية الحركة بين شمال القطاع وجنوبه، عبر شارع الرشيد الساحلي وطريق صلاح الدين الذي يربط القطاع طوليًا بمحاذاة الحدود الشرقية، وفق الصحيفة العبرية.

ويأتي هذا الاتفاق في إطار جهود تهدف إلى تثبيت وقف إطلاق النار وتهيئة بيئة إنسانية تضمن الحد الأدنى من الحياة الكريمة لملايين المدنيين في غزة، في ظل ما وُصف بأسوأ كارثة إنسانية يشهدها القطاع منذ عقود.