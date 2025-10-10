الإعلام الحكومي: انهيار كلي للمنظومة الصحية بقطاع غزة

فلسطين اليوم- غزة

أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الجمعة، أن المنظومة الصحية في القطاع تعرضت لانهيار كلي نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر والحصار المشدد منذ أكثر من عام ونصف.

وأوضح المكتب في بيان صحفي أن الاحتلال دمر 670 مدرسة، وأعدم 193 عالماً وأكاديمياً، ما يُعد جريمة منظمة بحق التعليم والكوادر العلمية في القطاع.

وأشار إلى أن الاحتلال منع دخول مئات آلاف شاحنات المساعدات الإنسانية، واستهدف بشكل مباشر تكيات الطعام التي كانت تقدم وجبات للنازحين، ما فاقم من معاناة السكان ورفع مستويات الجوع والفقر إلى أرقام غير مسبوقة.

وأكد المكتب أن نحو مليوني فلسطيني تعرضوا للتهجير القسري، فيما أُغلقت المعابر لأكثر من 600 يوم متتالية، ما منع وصول المواد الإغاثية والدوائية اللازمة للحد من الانهيار الإنساني.

وطالب المكتب المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتحرك الفوري والعاجل لإنقاذ ما تبقى من القطاع، ووقف سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها سلطات الاحتلال بحق أكثر من 2.3 مليون فلسطيني في غزة.