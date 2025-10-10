الاتحاد الأوروبي يعلن استعداده لدعم غزة حال صمود وقف إطلاق النار

فلسطين اليوم- وكالات

قال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، اليوم الجمعة، إن الاتحاد الأوروبي مستعد "للتدخل السريع" من أجل تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، والمساهمة في جهود إعادة الإعمار ودعم الاستقرار، في حال استمرار وقف إطلاق النار الذي دخل حيّز التنفيذ اليوم.

وأكد المتحدث أن المفوضية الأوروبية تتابع التطورات في القطاع عن كثب، مضيفًا: "نحن على استعداد كامل لتقديم الدعم الإنساني والمساعدة في جهود إعادة البناء وتعزيز الأمن، إذا ما تم الحفاظ على الهدوء ووقف الأعمال القتالية."

وأشار إلى أن الأولوية الآن هي "ضمان وصول آمن وسريع للمساعدات الإنسانية إلى جميع المحتاجين داخل غزة"، داعيًا إلى التزام جميع الأطراف بمبادئ القانون الدولي الإنساني.

ويأتي هذا الموقف في وقت يتزايد فيه الضغط الدولي لضمان دخول المساعدات إلى القطاع، وإنهاء الكارثة الإنسانية التي خلّفها العدوان الإسرائيلي المستمر منذ عامين.