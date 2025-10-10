التنمية الاجتماعية بغزة تدعو لتنظيم توزيع المساعدات خلال وقف إطلاق النار

فلسطين اليوم- غزة

أكدت وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة، اليوم الجمعة، في بيان لها، أن دخول المساعدات الإغاثية إلى القطاع في ظل اتفاق وقف إطلاق النار، يجب أن يتم وفق معايير العمل الإنساني، وبما يضمن وصول المساعدات إلى كل الأسر المتضررة دون تمييز.

وشددت الوزارة على النقاط التالية:

1. المساعدات حق للجميع: تؤكد الوزارة أن المساعدات الإنسانية المقدّمة عبر المؤسسات والمبادرات ليست حكرًا على جهة أو جماعة أو منطقة أو عائلة، بل هي حق لكل أسرة في قطاع غزة.

2. الالتزام بمبادئ العمل الإنساني: دعت الوزارة جميع المؤسسات والمبادرين إلى الالتزام بمبادئ الحيادية، والنزاهة، والاستقلالية، والعدالة في التوزيع، بما يضمن تقديم المساعدات لمن يستحقها دون تحيّز.

3. منع الازدواجية في التوزيع: أكدت الوزارة ضرورة التنسيق المسبق بين المؤسسات والمبادرات قبل تنفيذ عمليات التوزيع، وذلك من خلال الاعتماد على قواعد البيانات الرسمية المتوفرة لدى الوزارة، لمنع التكرار وضمان الشفافية.

4. توفر قاعدة بيانات شاملة: أوضحت الوزارة أن لديها قاعدة بيانات محدثة تشمل الأسر في جميع محافظات قطاع غزة الخمس، يمكن الاعتماد عليها لضمان عدالة التوزيع.

5. تقديم التسهيلات: أعلنت الوزارة عن استعدادها لتوفير التسهيلات اللازمة للمؤسسات والمبادرين، بما يشمل المواقع وبيانات الأسر والخدمات اللوجستية، من أجل ضمان وصول المساعدات لكل من يحتاجها.

استمرار العمل الميداني: أكدت الوزارة أن مديرياتها لم تتوقف عن العمل منذ بداية العدوان، وأن فرق الإشراف والرقابة الفنية تواصل متابعة عمليات التوزيع ميدانيًا.

7. تعزيز الرقابة المجتمعية: دعت الوزارة المواطنين إلى تفعيل الرقابة المجتمعية والإبلاغ عن أي تجاوزات، مؤكدةً استعدادها لاستقبال الشكاوى والملاحظات في جميع المحافظات.

ويأتي هذا البيان في إطار جهود الوزارة لضمان وصول المساعدات بشكل عادل ومنظم لكافة الأسر المتضررة من العدوان الإسرائيلي، وتعزيز العمل المشترك بين جميع الفاعلين في المجال الإغاثي والإنساني.