وزارة الصحة في غزة تصدر تقريرها اليومي حول ضحايا العدوان "الإسرائيلي"

فلسطين اليوم- غزة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الجمعة عن تسجيل 17 شهيدًا و71 إصابة جديدة في مستشفيات القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية جراء العدوان الإسرائيلي المستمر. وأكد التقرير أن هناك عددًا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وبحسب البيانات الرسمية، ارتفعت حصيلة الشهداء منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023 إلى 67,211 شهيدًا، إضافة إلى 169,961 إصابة. كما بلغ عدد الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 وحتى اليوم 13,598 شهيدًا و57,849 إصابة.

وفيما يتعلق بشهداء "لقمة العيش"، لم يُسجل خلال الـ24 ساعة الماضية أي حالة وفاة، بينما تم تسجيل 5 إصابات، ليصل إجمالي شهداء لقمة العيش الذين وصلوا المستشفيات إلى 2,615 شهيدًا وأكثر من 19,182 إصابة.