ويتكوف يعلن انطلاق المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

أعلن المبعوث الأمريكي ستيفن ويتكوف، مساء اليوم الجمعة، انطلاق المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق التي احتلها خلال العملية العسكرية الأخيرة.

يأتي هذا الإعلان في سياق تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الأطراف، والذي يتضمن وقفًا لإطلاق النار بهدف خلق ظروف تسمح ببدء مفاوضات أوسع تشمل قضايا إنسانية وسياسية.

وقال ويتكوف إن المرحلة الحالية تركز على الانسحاب العسكري الإسرائيلي وانتظار الخطوة التالية التي تتمثل في إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن هذا الملف يشكل حجر الزاوية لاستكمال تنفيذ بنود الاتفاق.

وأكد أن المفاوضات مع حماس لا تزال مستمرة برعاية دولية بهدف التوصل إلى اتفاق شامل يضمن وقفًا دائمًا للحرب ويحفظ حقوق جميع الأطراف.



