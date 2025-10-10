آلاف الفلسطينيين يبدأون العودة إلى شمال غزة مع دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ

فلسطين اليوم- غزة

بدأ عشرات الآلاف من الفلسطينيين، صباح الجمعة، بالعودة إلى شمال قطاع غزة، عبر شارع الرشيد الساحلي، بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا، وفقًا لإعلان جيش الاحتلال.

وأفاد مراسلنا بأن الأعداد الكبيرة للنازحين الذين أجبروا على ترك منازلهم خلال العدوان، بدأوا بالتحرك من مناطق وسط وجنوب القطاع نحو مدن الشمال، خصوصًا مدينة غزة، لتفقد منازلهم، رغم الدمار الهائل الذي خلّفه القصف الإسرائيلي المتواصل منذ نحو عامين.

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، أن طرق الانتقال من جنوب القطاع إلى شماله باتت مفتوحة، وتحديدًا عبر شارعي الرشيد وصلاح الدين، بالتزامن مع بدء انسحاب قواته من مناطق متعددة.

ويُظهر المشهد في مدينة غزة حجم الدمار غير المسبوق الذي طال البنية التحتية والمنازل والمرافق العامة، حيث بدأ المواطنون بجولات تفقدية لمنازلهم التي سُوّيت بالأرض بفعل القصف الجوي وعمليات التفجير باستخدام الجرافات والآليات العسكرية المفخخة.

وفي وقت مبكر من صباح اليوم، صادقت حكومة الاحتلال رسميًا على اتفاق وقف الحرب وتبادل الأسرى مع الفصائل الفلسطينية، بعد مفاوضات مطولة برعاية دولية وإقليمية.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أعلن، مساء الثلاثاء، انتهاء الحرب في قطاع غزة، قائلاً: "أنهينا الحرب في غزة، وأعتقد أننا نتجه نحو سلام دائم"، مضيفًا أن عملية الإفراج عن الرهائن ستبدأ يوم الإثنين أو الثلاثاء.