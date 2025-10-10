ألمانيا تقدم 29 مليون يورو مساعدات إنسانية وتدعو لمؤتمر إعادة إعمار غزة

فلسطين اليوم- وكالات

أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس، اليوم الجمعة، أن بلاده ستخصص 29 مليون يورو لدعم الجهود الإنسانية في قطاع غزة، في ظل الكارثة المتفاقمة نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر.

وقال ميرتس في منشور على منصة "إكس" (تويتر سابقًا): "سنقدم 29 مليون يورو للمساعدات الإنسانية"، مؤكدًا أن بلاده ستشارك إلى جانب مصر في تنظيم مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة، بهدف حشد التمويل والدعم لإغاثة السكان وإعادة بناء ما دمره العدوان.