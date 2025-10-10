مصادر عبرية: سيتم الإفراج عن 100من أسرى المؤبدات الى الضفة والقدس

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

أفادت إذاعة جيش الاحتلال، اليوم الجمعة، أن من بين 250 أسيرًا فلسطينيًا محكومين بالمؤبد والمطروحين ضمن صفقة التبادل المرتقبة، سيتم إطلاق سراح 100 أسير إلى الضفة الغربية المحتلة، بالإضافة إلى 5 أسرى آخرين إلى القدس المحتلة.

ويأتي ذلك في سياق المفاوضات الجارية بين الاحتلال وفصائل المقاومة الفلسطينية بوساطة دولية، لتنفيذ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب التي تتضمن وقفًا لإطلاق النار وتبادلًا للأسرى.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين الاحتلال الإسرائيلي وفصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة حيّز التنفيذ اليوم الجمعة الساعة 12:00 ظهرًا، بعد جهود وساطة مكثفة قادتها مصر وقطر بدعم أميركي ودولي.

ويأتي هذا التطور بعد شهور من الحرب المدمرة على القطاع، والتي أسفرت عن عشرات آلاف الشهداء والجرحى ودمار واسع في البنية التحتية. ويشمل الاتفاق وقفًا شاملاً للأعمال العدائية، والإفراج المتبادل عن الأسرى، إضافة إلى تدفق المساعدات الإنسانية وبدء خطوات لتثبيت التهدئة على مراحل.

ومن المتوقع أن تتواصل المحادثات في شرم الشيخ خلال الساعات المقبلة لوضع آليات تنفيذ باقي بنود الاتفاق، ومراقبة الالتزام المتبادل، وسط ترقب شعبي ودولي لما إذا كانت هذه التهدئة ستفتح الطريق أمام تسوية أكثر شمولًا للأزمة.