الاحتلال يحذر الاقتراب من هذه المناطق في غزة

فلسطين اليوم

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، دخول الاتفاق حيز التنفيذ في تمام الساعة 12:00 مساءً، والسماح⁩ بالانتقال من جنوب إلى شمال قطاع غزة عبر طريق الرشيد وطريق صلاح الدين.



‏وحذر المتحدث باسم جيش الاحتلال، الاقتراب من أن منطقة شمال قطاع غزة وبالتحديد مناطق بيت حانون، بيت لاهيا، الشجاعية ومناطق تمركز القوات، ومن منطقة معبر رفح ومحور فيلادلفي وكافة مناطق تمركز القوات في خانيونس، جنوب القطاع، واعتبرها مناطق خطيرة.



أما المنطقة البحرية على طول القطاع، قال المتحدث: إن "هناك خطر كبير لممارسة الصيد، السباحة والغوص ونحذر من الدخول إلى البحر في الأيام المقبلة".



ونوه إلى أن الاقتراب إلى الأراضي الإسرائيلية وإلى المنطقة العازلة وممنوع وهي في غاية الخطورة.