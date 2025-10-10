فلسطين اليوم

بمجرد بدء جيش الاحتلال الإسرائيلي بالتراجع والانسحاب بشكل تدريجي إلى ما يعرف بالخط الأصفر داخل قطاع غزة وهو الخط المتفق عليه بالمرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار ضمن مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، انتاب الأهالي ممن وصلوا إلى منازلهم لتفقدها في ساعات الصباح الباكر اليوم الجمعة، صدمة كبيرة بعدما شاهدوا أهوال الدمار الهائل.

وخلف الاحتلال عقب اجتياح العديد من المناطق في قلب مدينة غزة وضواحيها والمناطق في وسط وشرق مدينة خانيونس، دمارًا كبيرًا في الأحياء السكنية والمنازل إذ سويت بالأرض وباتت كومة رمال، جراء القصف الجوي وتفجير الروبورتات المفخخة وعمليات النسف والتفخيخ والتجريف خلال فترة التوغل.

وأظهرت مقاطع فيديو مصورة ومنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حجم الدمار الذي يعجز الإنسان عن وصفه ويصعب على المرء التعرف على مناطقهم ومعرفة أين منازلهم، ضمن حرب الإبادة الجماعية التي شنها الاحتلال ضد سكان غزة.

وبينت المقاطع، تجريف آليات الاحتلال للطرقات والمفترقات، وحرق المنازل والمنشآت التجارية، إذ تعرضت بعض المناطق مثل: أحياء الشيخ رضوان وجباليا البلد والنزلة والصبرة والكرامة إلى محو كامل.

ورغم إعلان دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، إلا أن جيش الاحتلال يواصل قصفه بواسطة المدفعية والطيران الحربي، إذ ارتقى عدد من الشهداء وأصيب أخرون بجروح متفاوتة، فيما تبقى بعض المناطق لا سيما القريبة من المناطق الشرقية خطيرة ويتوجب الحذر عند الاقتراب منها.

كما يمنع الاحتلال، عودة السكان من الشمال إلى الجنوب عبر شارع الرشيد الساحلي، حيث تتمركز بقربه آليات عسكرية، تنفذ عمليات إطلاق نار إلى جانب الزوارق الحربية والطيران المسير ضد المواطنين المنتظرين عند تبة النويري بالسماح لهم العودة إلى مدينة غزة والشمال.

ومن المقرر أن يكمل جيش الاحتلال عمليات انسحابه باتجاه المناطق الشرقية والشمالية حتى منتصف الليلة إلى أقصى حد، فيما ستطلق المقاومة أسرى الاحتلال خلال 72 ساعة المقبلة، وبعدها سيتم إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، وفق نص خطة ترامب.



