إندونيسيا ترفض السماح لفريق رياضي "إسرائيلي" دخول أراضيها

فلسطين اليوم

أعلنت الحكومة الإندونيسية، اليوم الجمعة، رفضها منح تأشيرات دخول للاعبي الجمباز من "إسرائيل" للمشاركة في بطولة العالم للجمباز الفني المقاومة على ارضيها لاحقًا.

ومن المقرر إقامة هذه البطولة في العاصمة جاكرتا بين 19 و25 أكتوبر الجاري.

ويأتي هذا الرفض، في إطار المقاطعة لبعض دول العالم للكيان الاسرائيلي ردًا على جرائمه في حرب الابادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة المحلتة، واسفر عن استشهاد وإصابة ما يزيد عن 200 ألف مواطن.