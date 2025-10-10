إصابات بقصف طيران الاحتلال مدرسة في جباليا النزلة

فلسطين اليوم

قصفت طائرة بدون طيار تابعة لجيش الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الجمعة، مجموعة من المواطنين في بلدة جباليا النزلة شمال قطاع غزة، ما أدى لإصابة عدد من الاشخاص.

وأفاد مراسل "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية"، بإصابة 5 مواطنين بحالات خطيرة جراء استهداف طيران الاحتلال مدرسة حلمية السعدية التي تؤوي نازحين في جباليا النزلة.

وأضاف انه جرى نقل المصابين إلى المستشفى، مشيرًا إلى أن طائرات الاحتلال المسيرة تحلق في عموم ارجاء البلدة ومحيطها على ارتفاعات مخلتفة.