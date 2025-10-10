إصابات باعتداء قوات الاحتلال والمستوطنين في بلدة بيتا بنابلس

فلسطين اليوم

أصيب مواطنون، اليوم الجمعة، باعتداء جنود الاحتلال الاسرائيلي والمستوطنين عليهم في بلدة بيتا جنوب مدينة نابلس، بالضفة الغربية المحتلةز

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، عن إصابة 3 مواطنين في اعتداء المستوطنين عليهم.

وذكرت مصادر محلية، بأن الصحفي وهاج بني مفلح أصيب خلال تغطية هجوم المستوطنين على المزارعين.

وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة باتجاه المواطنين والصحفيين.