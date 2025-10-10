أسعار العملات
الصحة بغزة: القطاع الصحي بحاجة إلى 7 مليارات دولار للتعافي والنهوض
أكدت وزارة الصحة بغزة:، اليوم الجمعة، أن القطاع الصحي في قطاع غزة "شبه المدمر" بحاجة إلى ما لا يقل عن 7 مليارات دولار للتعافي والنهوض به مجددا.
وأوضحت الصحة بغزة، أنه لا خطة زمنية لإدخال المعدات الطبية إلى القطاع من قبل المانحين رغم تلقينا وعودا دولية.
وشدّدت على ضرورة تعجيل فتح معابر القطاع للسماح لأكثر من 18 ألف مريض وجريح بالسفر للعلاج
وطالبت دول العالم بسرعة تقديم الدعم المالي للنهوض بالقطاع الصحي في غزة.