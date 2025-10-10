الشفاء الطبي: نعاني من إمكانات الفحوصات الحالات المرضية

فلسطين اليوم

أكد مدير مجمع الشفاء الطبي بغزة محمد أبو سلمية، اليوم الجمعة، أن وزارة الصحة في القطاع تعاني من عجز إمكانيات إجراءات الفحوصات حتى تتمكن من تشخيص الحالات المرضية.

وقال أبو سلمية: إن "أحد عناوين الإبادة الجماعية في غزة هو تدمير القطاع الصحي"، مشيرًا إلى أن هناك حالات كثيرة من سرطان الثدي في صفوف النساء لا تستطيع الوزارة تشخيصها إلا في وقت متأخر.

وأضاف أن عجز كبير في أجهزة المختبرات تعاني منه مشافي غزة، محذرًا من أن النقص الحاد في المختبرات سيكون له تداعيات خطيرة.

ونوه إلى أن عمليات النزوح المتكررة وعدم وجود المياه أدى إلى نقص المناعة وانتشار الأوبئة والأمراض الجلدية والتنفسية.