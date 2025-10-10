الاحتلال يسمح بخروج وعودة أهالي قطاع غزة عبر معبر رفح

فلسطين اليوم

يسمح جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الفترة المقبلة ولأول مرة منذ بدء حرب الإبادة وبحسب ما تم الاتفاق عليه بالمرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المؤلفة من 20 بندًا وتفضي إلى إنهاء الحرب في غزة، بخروج وعودة السكان من وإلى القطاع، عبر معبر رفح البري، وفق ما تحدثت به إذاعة جيش الاحتلال، اليوم الجمعة.

وأوضحت إذاعة جيش الاحتلال، أنه سيسمح بخروج سكان غزة إلى مصر، وفقًا للآلية نفسها المتبعة في اتفاق كانون الثاني/يناير 2025 وذلك بعد موافقة "إسرائيلية"، وتحت إشراف وتفتيش بعثة الاتحاد الأوروبي، لن تكون هناك قيود على عدد الخارجين من غزة إلى مصر.

كما وسيسمح بعودة سكان غزة الذين غادروا القطاع من مصر إلى غزة، وستبدأ العودة فقط بعد التوصل إلى آلية تنسيق مع الجانب المصري، يتم في إطارها تحديد المعايير، والأعداد، وآلية العملية بأكملها

وفي إطار المرحلة الاولى، سيتم السماح بإدخال 600 شاحنة مساعدات يوميًا عبر الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية المعتمدة، والقطاع الخاص، وتحتوي الشاحنات على مواد غذائية، ومعدات طبية، ولوازم للملاجئ، ووقود، وغاز للطهي.

وأشارت الإذاعة، إلى أن حركة الشاحنات ستكون حرة من جنوب القطاع إلى شماله عبر محورين رئيسيين: صلاح الدين والرشيد.