شهيدان باستهداف "إسرائيلي" في غزة

فلسطين اليوم

استشهد مواطنان، اليوم الجمعة، باستهدافات من جيش الاحتلال الإسرائيلي في شمال وجنوب قطاع غزة.

وأفاد مراسل "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية"، باستشهاد شخص وإصابة أخرين إثر استهداف جيش الاحتلال طواقم بلدية غزة بحي الشيخ رضوان في شمال مدينة غزة.

كما واستشهد شاب أخر بعد إصابته بطلق ناري في منطقة الإقليمي في مواصي خانيونس.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي- بحسب أحدث بيانيات صادرة عن وزارة الصحة في غزة، إلى 67,194 شهيدًا و 169,890 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.