قوات أمريكية ستصل "إسرائيل" لمتابعة اتفاق إنهاء الحرب

فلسطين اليوم

أفادت وسائل‏ إعلام عبرية، اليوم الجمعة، أن قرابة 200 جندي أميركي سيصلون الأحد المقبل إلى الكيان الإسرائيلي لمتابعة تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق وقف اطلاق النار في قطاع غزة.

وذكر الاعلام العبري، أن القوة الأميركية ستنشئ مركز تنسيق في "إسرائيل" بشأن غزة، لمتابعة أوضاع غزة حتى إقامة سلطة دائمة، وللتنسيق لعمل الجهات الدولية في القطاع.

‌‏وأشار إلى أن كل دولة أو جهة تدخل غزة ستُمثل في مركز القوة الأميركي، مؤكدًا: بأنه "لن تكون هناك قوات أميركية على الأرض داخل غزة".

ولفت إلى أن القوة الأميركية ستستخدم المسيرات لمتابعة أوضاع غزة.

وانسحب جيش الاحتلال تدريجيًا صبيحة اليوم، من قلب مدينة غزة وخانيونس وأطراف محافظة الوسطى باتجاه الخط الأصفر داخل القطاع، بحسب الاتفاق المتفق عليه بالمرحلة الأولى ضمن خطة الرئيس الامريكي دونالد ترامب المؤلفة من 20 بندًا، والتي دخلت حيز التنفيذ رسميًا.