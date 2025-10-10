بعد انسحاب جيش الاحتلال.. انتشال شهداء بعدة مناطق في غزة

فلسطين اليوم

أفاد مراسل "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية"، اليوم الجمعة، بانتشال 35 جثمانًا لشهدا من مناطق عدة ارتقوا في استهدافات "إسرائيلية" سابقة في قطاع غزة.

وذكر المراسل، بأنه طواقم الدفاع المدني انتشلت شهيد من عائلة جعرور في الشارع الجديد في منطقة النفق شرقي مدينة غزة.

وأضاف أنه جرى انتشال تسعة شهداء أخرين من جنوب مدينة غزة وجرى نقلهم إلى مستشفى المعمداني، وأخر من بلدة سهيلا في خانيونس، وعدد أخرين.

وانسحب جيش الاحتلال تدريجيًا صبيحة اليوم، من قلب مدينة غزة وخانيونس وأطراف محافظة الوسطى باتجاه الخط الأصفر داخل القطاع، بحسب الاتفاق المتفق عليه بالمرحلة الأولى ضمن خطة الرئيس الامريكي دونالد ترامب.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي- بحسب أحدث إحصائية صادرة عن وزارة الصحة بغزة، إلى 67,194 شهيدًا و 169,890 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.