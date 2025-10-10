الاحتلال ينسحب تدريجيًا من قطاع غزة

فلسطين اليوم

نشر جيش الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الجمعة، مقاطع فيديو تظهر انسحاب ارتال من آلياته العسكرية وجنوده من قطاع غزة، وإعادة تموضعها باتجاه النقاط المتفق عليها والمعرف بالخط الأصفر في اتفاقية وقف إطلاق النار الذي دخلت حيز التنفيذ، فجر اليوم.

وأفادت القناة 12 العبرية، بأن اللواء السابع والواء 188 من جيش الاحتلال ينسحب من قطاع غزة.

وقال مراسل "فلسطين اليوم الاخبارية": إن "جيش الاحتلال انسحب تدريجيًا من مناطق عدة في القطاع، وبالتحديد في مدينة غزة وخانيونس والوسطى، مع دخول وقف إنهاء الحرب حيز التنفيذ".

وأضاف أن المناطق الذي انسحب من الجيش صبحية اليوم، تشهد دمارًا واسعًا في المنازل والطرقات والبنية التحتية، مشيرًا إلى أن آليات الاحتلال تطلق النار والقذائف بكثافة في العديد من مناطق في جنوب وشمال القطاع.

من جهته، أهاب الدفاع المدني في غزة، المواطنين بعدم الاقتراب و العودة إلى المناطق التي كانت تتواجد فيها قوات الاحتلال، ولا سيّما المناطق الحدودية لمدينة غزة