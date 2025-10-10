الدفاع المدني بغزة يهيب المواطنين بعد الاقتراب إلى أماكن تواجد الاحتلال

فلسطين اليوم

أهاب جهاز الدفاع المدني في غزة، اليوم الجمعة، المواطنين بعدم الاقتراب أو العودة إلى المناطق التي كانت تتواجد فيها قوات الاحتلال، ولا سيّما المناطق الحدودية لمدينة غزة، إلا بعد الإعلان الرسمي عن انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي والتأكد من ذلك عبر الجهات المختصة..

وأكد الدفاع المدني، في تصريح صحفي، إن مخالفة هذا التنبيه يعرّض حياة المواطنين للخطر، مطالبًا الجميع الالتزام حفاظاً على سلامتكم، ولتسهيل عمل فرق الطوارئ والجهات الميدانية.

ودخل وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ، صباح اليوم، بعد عقد مباحثات غير مباشرة بين حماس والكيان الاسرائيلي استمرت اربعة ايام في مدينة شرم الشيخ المصرية، على اساس خطة ترامب المؤلفة من 20 بندًا تفضي إلى إنهاء الحرب كاملةً، وعلى مراحل.