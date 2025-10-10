القناة 14 العبرية تكشف الجدول الزمني لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

فلسطين اليوم

كشفت القناة 14 العبرية، اليوم الجمعة، عن الجدول الزمني المرتقب لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

وبحسب القناة، فإن توقيع الاتفاق ودخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ سيتم عند الساعة الثانية عشرة ظهرًا، يعقبه في الساعة الثالثة بعد الظهر اجتماع الكابينيت الإسرائيلي للمصادقة على بنود الاتفاقية.

وأضافت القناة أن الحكومة الإسرائيلية ستعقد في الساعة الرابعة عصرًا جلسة رسمية للموافقة النهائية على الاتفاق، على أن تبدأ القوات الإسرائيلية بالانسحاب إلى الخط الأصفر داخل قطاع غزة خلال 24 ساعة من لحظة دخوله حيّز التنفيذ.

كما أشارت القناة إلى أنه بعد مرور 72 ساعة من تنفيذ الاتفاق، سيُفرج عن 20 أسيرًا فلسطينيًا في يوم واحد ضمن المرحلة الأولى من بنود الاتفاقية.

تجدر الإشارة إلى أنه لم يصدر حتى اللحظة تعقيب رسمي من حكومة الاحتلال أو المقاومة بشأن التفاصيل التي أوردتها القناة.