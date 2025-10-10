انطلاق مؤتمر باريس بشأن غزة.. وماكرون: هدفه تكميل المبادرة الأميركية

فلسطين اليوم

صرّح الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في الاجتماع الوزاري الذي عُقد في باريس لمناقشة الوضع الأمني في غزّة وآليات إعادة الإعمار، بـأنّ هدف اللقاء هو "العمل بالتوازي مع المبادرة الأميركية لإرساء سلام شامل ودائم".

وأشار ماكرون إلى أنّ "الساعات المقبلة ستكون حاسمة فيما يتعلق بإرساء السلام في غزّة"، مشيداً بجهود الدول المشاركة التي عملت لفترات طويلة بالتوازي مع الخطة الأميركية.

وزعم الرئيس الفرنسي أنّ "نزع سلاح حركة حماس خطوة لا بدّ منها لإقامة سلام دائم في غزة"، داعياً جميع الأطراف إلى احترام اتفاق وقف إطلاق النار.

وأعلن ماكرون أن باريس مستعدة للعب دور فعّال في "قوة إرساء الاستقرار" في غزة بالتعاون مع الأردن ومصر، مشدداً على أنّ تسريع وتيرة بناء المستوطنات في الضفة الغربية "أمر غير مقبول ويُشكّل تهديداً وجودياً للدولة الفلسطينية"، مؤكداً ضرورة العمل المشترك لتهيئة الظروف التي تضمن قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة.

وشارك في الاجتماع إلى جانب فرنسا كلّ من ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والسعودية ومصر وقطر والإمارات والأردن، إضافةً إلى إندونيسيا وكندا وتركيا، التي أعلنت رغبتها في المساهمة الفعالة بإنشاء "بعثة استقرار" في غزة بعد وقف إطلاق النار.